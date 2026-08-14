Формат, где лучшие комики города будут рассказывать шутки, которые готовят в ТВ и YouTube-проекты. Тебя ждут полтора часа лучших и свежих шуток. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди.