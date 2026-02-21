«Петербург ХХ» расскажет о том, как менялась жизнь поэтов и писателей, с чем им пришлось столкнуться во временна больших перемен в Петербурге. Они учились жить в новой стране. Узнали, что такое цензура и запрет. «Петербург ХХ» — это иммерсивный спектакль о писателях и их жизни в период больших перемен, которые пришли в Петербург в начале 20 века. На своём пути ты сможешь погрузиться в истории жизни таких значимых людей для Петербурга, как: Есенин, Хармс, Довлатов, Бродский. Стань причастным к расследованию знаменитого преступления прошлого: убийство Сергея Есенина. Кроме того, тебя ожидает знакомство с представителем ЧК, который проведёт следственный эксперимент. У тебя есть возможность погрузиться в творчество Хармса, узнать, почему у великого поэта два дня рождения и две даты смерти… Сможешь порассуждать о Петербурге в коммуналке с Довлатовым, который, возможно, предложит тебе выпить, после озвучит свой взгляд на прошедшие события. Насладиться поэзией Бродского, послушав стихи в его исполнении. И не испугаться встречи с сотрудником КГБ… пт, сб в 17:00 и 19:00