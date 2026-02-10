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Хиты под звёздами: фортепианные каверы в исполнении Игоря Старкова

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Уникальное аудиовизуальное путешествие, где звучание мировых хитов сольются с бескрайними космическими пейзажами. Imagine Dragons, Radiohead, Lana Del Rey, Billie Eilish, Coldplay, Adele, Harry Styles, Cigarettes After Sex и другие известные исполнители прозвучат в авторском фортепианном исполнении Игоря Старкова. Это прекрасная идея времяпрепровождения для тех, кто хочет остановить полёт мыслей, убежать от городской суеты и прогрузиться в любимую музыку под романтичными космическими образами на самом большом куполе в мире. За фортепиано — Игорь Старков, пианист и композитор из Санкт-Петербурга, выпускник Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международного конкурса имени Скрябина в Италии (Гроссето, 2010) и обладатель специального приза зрительских симпатий. Игорь регулярно выступает с авторскими фортепианными программами и является постоянным участником фестиваля современной авторской фортепианной музыки Piano Day. В 2018 году музыкант выпустил дебютный авторский альбом Scintillation, сопровождавшийся видеоинсталляцией.

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