Три дня йоги, музыки, танцев, душевных встреч и отдыха в сосновом лесу. А главное — целая Ночь гонгов, после которой ты встретишь рассвет. Программа: 6 ноября | Пятница 20:00 — заезд, ужин, знакомство и вечер в уютном коттедже с сауной 7 ноября | Суббота 08:30 — аэройога, хатха-йога и саундхилинг 10:30 — прогулка к источнику и медитация в лесу 13:00 — медитация в танце 15:30 — кундалини-йога и киртан 20:00 — экстатик и какао-церемония 7–8 ноября | Ночь гонгов 22:30 — начало ночной программы 23:00 — йога-нидра и поющие чаши 00:00 — гонг-медитация 05:00 — предрассветная тишина 06:00 — утренняя садхана с Юлией Чай 07:30 — общий круг и встреча нового дня 8 ноября | Воскресенье 08:00 — завтрак и прогулка 10:30 — СПА-программа и баня (отдельная опция) 13:00 — отъезд Тебя ждут уютные коттеджи, вегетарианское питание, сосновый лес и прекрасное озеро. Есть несколько форматов участия: — Приехать на весь уикенд с проживанием — Провести субботу на фестивале и остаться на Ночь гонгов — Отправиться за город только на Ночь гонгов Добраться можно на трансфере и своём авто, на автобусе от Зеленогорска или на такси от Каннельярви