Это игротека убийцы, Белла! В самый мрачный октябрьский вечер врата древнего замка распахнутся и вампиры выберутся из своих склепов, чтобы вкусить крови невинных жителей окрестных деревень... Ты приглашён на хеллоуинскую игротеку, где игрокам предстоит побыть в роли готических ночных кровопийц, охотиться, проводить ритуалы и находить фамильяров. Всё это ради того, чтобы стать самым мощным и наевшимся вампиром, но с каждой новой жертвой двигаться всё сложнее, а обжигающее солнце не пощадит, если не успеешь спрятаться в замке до рассвета. Количество участников: 2-6 Опыт игры не требуется. Для игры необходимо только хорошее настроение, воображение и желание поиграть.