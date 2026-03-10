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Гараж Винтаж

Raskroi
Казанская ул., 25

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Фестивали

Про событие

Известный маркет, гаражная распродажа, аутлет и любимый многими аттракцион выходного дня. Место, где можно найти всё что угодно — от дизайнерской вазы до винтажного платья, от набора ароматных свечей до кашемирового свитера. Приходи на маркет, чтобы: — отыскать свою «вещь мечты» в море эксклюзивных находок; — поддержать локальных мастеров и быть одним из первых покупателей начинающего бренда; — купить отличные лоты по специальным ценам; — раз и навсегда влюбиться в атмосферу маркета-супермаркета, потому что здесь найдётся действительно всё. А ещё — сделать красивые фотографии, купить винтаж без нафталина, бренды от Zara до Gucci с большими скидками, что-то от местных мастеров и дизайнеров. 10-11 октября с 12:00 до 21:00

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