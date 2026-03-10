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Фэнтези Фест
Новгородская область, Трубичинское сельское поселение, берег Волхова у деревни Захарьино
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 110000₽
Возраст 6+
Игры
Фестивали
Про событие
Косплей, ролевые игры, фанатские стенды, ярмарка, сражения, таверны, медовуха, лето и погружение в мир фантазии и сказок. Это тематический фестиваль нового поколения, музыкальный карнавал под открытым небом и большая игра, где все сами выбирают кем быть, чтобы погрузиться в атмосферу праздника, отдыха и веселья и вернуться обновлёнными собой. Три сцены: Былина / Берег / Круг Света Tefra и 80+ групп: Ария / ЭПИДЕМИЯ / лампабикт / CATHARSIS / NAGART / Екатерина Яшникова / polnalyubvi / Ундервуд / ГРАН-КУРАЖЪ / ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ / LASCALA / Fun Mode / HELVEGEN / Алькасар / АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ / Канцлер Ги & Bregan D'Ert / GroTTesque / MAMA RUSSIA / Сказки Чёрного Города / Norma Tale / АрктидА / Обними Кита / ДЖОКОНДА / Инкогнито / ОБЕ-РЕК / LITHIUM / Ёzh! / Above the Stars / WitchcrafT — скоро новые анонсы. Больше информации: https://fantasy-fest.ru/ https://vk.com/fantasy.fest
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