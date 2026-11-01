Егор Свирский
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 2000₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик из Беларуси, полуфиналист шоу «Камеди Баттл», участник передачи «Stand Up» на ТНТ, а также снимался в проекте «Стендап комики» на ютуб-канале Stand-Up Club #1.
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