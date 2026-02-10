Драм-н-бейс. Дикий Северо-Запад
Кожевенная линия, 30
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от 2600₽ до 6600₽
Возраст 18+
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Про событие
Фестиваль «Мы любим Драм-н-бейс» собирает Совет племён и представляет новую концепцию — фестиваль на открытом воздухе в тематике «Дикий Северо-Запад». Вдохнёшь воздух Дикого запада, где индейцы и бледнолицые станут братьями, ковбои выберут себе подруг среди скво, а любимая музыка вновь разбудит кровь в сердцах. Диджеи: Teddy Killerz Gancher & Ruin Toper & 007 Dyslexia Vecster Punchman Traffic INTELLIGENT MANNERS Blackman NERV3 Dissident C.A.2K Vein Kilaheartz Grim Hellhound Bullaway BURSTON X-Cam THEMATIC Mental System Capital Dogz Zhar Latin Queen Injector Drums Quant OneDer
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