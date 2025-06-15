Cтендап-комик, стример, блогер и подкастер. Дима участвовал в StandUp на ТНТ, часто появляется в шоу «Разгоны» и «Книжный клуб» на ютуб-канале Stand-Up Club #1, а также ведёт «DD Podcast» с известными гостями. И пока завистники завидуют его успеху, фанаты говорят: «Если с вами Дима Коваль, значит насмеётесь вдоволь!»