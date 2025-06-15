Дима Коваль
ДК Железнодорожников, Тамбовская улица, 63
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Cтендап-комик, стример, блогер и подкастер. Дима участвовал в StandUp на ТНТ, часто появляется в шоу «Разгоны» и «Книжный клуб» на ютуб-канале Stand-Up Club #1, а также ведёт «DD Podcast» с известными гостями. И пока завистники завидуют его успеху, фанаты говорят: «Если с вами Дима Коваль, значит насмеётесь вдоволь!»
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Билет взят. Режим ожидания включен 15.06.25: Это было просто нереально круто. Мой первый раз случился, теперь буду стараться ходить на стендап почаще)