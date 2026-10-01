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Даггерхарт

Hobby Games, Старо-Петергофский проспект, 41

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Ступай во тьму подземелий, охоться за несметными сокровищами, сражайся с монстрами или распутывае хитроумные интриги в шумных тавернах. Опыт игры не требуется, необходимо только хорошее настроение, воображение и желание поиграть. Подробнее о приключении: Талассия — оплот цивилизации, окружённый огромной рифовой стеной, что защищает этот край от опасностей за пределами рифа. По другую сторону рифа, раскинулись Чудовищные моря — там множество небольших островов, дальше которых находится лишь Бескрайний Океан, из которого никто не возвращался. В самих морях обитают Левиафаны — огромные чудовища, самые мелкие из которых размером с кита. Талассией правит Церковь Солнца, её инквизиция вознамерилась захватить все острова и подчинить себе вольные народы, что там обитают. Но а пока вольные народы сражаются за свою свободу, из тьмы подземелий выходит древнее зло, жаждущая поглотить всю поверхность. Количество участников: 2-5 Опыт игры не требуется. Для игры необходимо только хорошее настроение, воображение и желание поиграть.

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