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Чёрная книга

Hobby Games, улица Коллонтай, 18

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Это кооперативная игра в славянском сеттинге, действие которой происходит в последние годы XIX века в Чердынском уезде Российской империи. В дополнении тебя ждут три новые истории, которые можно играть по отдельности или объединить в кампанию. Будешь играть второй сценарий дополнения «Тайны Пармы». Игроки: от 2 до 4 Запись необходимо подтвердить в личных сообщениях мастеру: https://vk.ru/id157604555

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