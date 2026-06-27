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Чайка. Клуб мечты: ночь Алых Парусов

Причал Малая Охта у моста Александра Невского, Малоохтинский пр., 61

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Первый новомодный лайнер на газовом топливе в коллабе с Pinski & Co, который официально закрывает вопрос «куда сходить по Неве, чтобы не было стыдно перед друзьями». Теперь умножаем это на ночь Алых Парусов, каскад фейерверков и получается идеальный рецепт вечера. Почему это легальный способ стать на ступеньку выше проплывающих рядом судов: * Никакой вони дизеля и вибрации «корыта». Только бесшумный ход, чтобы твоё эго не страдало от шума двигателей. * Никакого шансона и фоновой попсы. Лайн-ап, за который не придётся оправдываться, и акустика, которая не превращает голос артиста в гул из фарфоровой бездны. * Гастрономия без пафоса: Еда, которую хочется фотографировать, а не просто есть, чтобы не упасть в обморок. * Чайки-соучастники: Единственные, кто имеет право смотреть на тебя сверху — это чайки. Они элитные, поэтому ведут себя прилично (почти). Это не экскурсия. Это поп-ап пространство для тех, кто привык потреблять контент качественнее, чем просто закат над Невой. Твой пропуск в «Чайку» — это не просто билет, это эмоции, которые не увидеть через экраны телефонов... Лайнап: Izotov, Dibidabo, Gotlucky

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