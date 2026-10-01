Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт независимого московского стендап-комика родом из Улан-Удэ. В своём концерте Буня расскажет о культурных контрастах и жизни бурята в мегаполисе. Если хочешь послушать классной комедии от парня с интересным колоритом и мощными шутками, этот концерт для тебя.
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