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Буня Балдандоржиев

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт независимого московского стендап-комика родом из Улан-Удэ. В своём концерте Буня расскажет о культурных контрастах и жизни бурята в мегаполисе. Если хочешь послушать классной комедии от парня с интересным колоритом и мощными шутками, этот концерт для тебя.

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