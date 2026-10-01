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Концерты
Про событие
Музыка, в которую хочется войти телом. В этот раз не просто превратят площадку в энергичный танцпол. Представят новый мини-альбом «Эйр де Данс». Свежие треки, под которые хочется стоптать любимые кеды, стильные люди вокруг — всё, что обеспечит хороший вечер.
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