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Бесплатный пробный урок в школе рисования

Школа рисования KIVI, Каменноостровский проспект, 26-28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Давно хочется рисовать, но каждый раз думаешь: «Я же совсем не умею»? Тогда этот пробный урок для тебя. Можно без опыта — и наконец попробовать себя в рисовании. На занятии ты познакомишься со скетчингом и создашь свой рисунок. Преподаватель объяснит, с чего начать, поможет в процессе и ответит на вопросы. Все материалы предоставят — ничего не нужно покупать или приносить с собой. Пробное занятие бесплатное и ни к чему не обязывает. Вопросы и запись — в тг.

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