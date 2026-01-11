Бесплатный пробный урок в школе рисования
Школа рисования KIVI, Каменноостровский проспект, 26-28
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Давно хочется рисовать, но каждый раз думаешь: «Я же совсем не умею»? Тогда этот пробный урок для тебя. Можно без опыта — и наконец попробовать себя в рисовании. На занятии ты познакомишься со скетчингом и создашь свой рисунок. Преподаватель объяснит, с чего начать, поможет в процессе и ответит на вопросы. Все материалы предоставят — ничего не нужно покупать или приносить с собой. Пробное занятие бесплатное и ни к чему не обязывает. Вопросы и запись — в тг.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи