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Английский Стендап

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап на английском с участием лучших комиков петербургской андеграундной сцены. Это показательный концерт, на котором несколько опытных местных комиков представят на сцене свой лучший и остросюжетный материал. Никаких скучных тем — только чистая и честная комедия о жизни, культуре, современных проблемах.

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