Стендап на английском с участием лучших комиков петербургской андеграундной сцены. Это показательный концерт, на котором несколько опытных местных комиков представят на сцене свой лучший и остросюжетный материал. Никаких скучных тем — только чистая и честная комедия о жизни, культуре, современных проблемах.