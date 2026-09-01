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Стендап
Про событие
Стендап на английском с участием лучших комиков петербургской андеграундной сцены. Это показательный концерт, на котором несколько опытных местных комиков представят на сцене свой лучший и остросюжетный материал. Никаких скучных тем — только чистая и честная комедия о жизни, культуре, современных проблемах.
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