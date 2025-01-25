Вечеринка Tulum Vibes
Левобережная улица, 72
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от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Лайнап: Agassi, Steering, Lluma, Gosense, Aldis, Max Ches, M.A.T.U., Papago. Необычные образы и волшебные декорации, экзотические ритмы и завораживающий флёр экваториальных ночей: всё это и есть Tulum Vibes.
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