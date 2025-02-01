Всё как в старые добрые времена: 2 танцпола с техно и хаус музыкой. Лучшие диггеры. Центр Ростова. Музыкальный спектр на эту ночь выглядит так: Rabochka dj Отпуск (dot.eat.dot) Maksimovna Roger (Таганрог) Maskina Ym Robots Desonlace Mari Ka Mishka Veronika