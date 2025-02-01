ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Вечеринка «Rabota»

Будённовский проспект, 37

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Всё как в старые добрые времена: 2 танцпола с техно и хаус музыкой. Лучшие диггеры. Центр Ростова. Музыкальный спектр на эту ночь выглядит так: Rabochka dj Отпуск (dot.eat.dot) Maksimovna Roger (Таганрог) Maskina Ym Robots Desonlace Mari Ka Mishka Veronika

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста