Вечеринка «Rabota»
Будённовский проспект, 37
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от 500₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Всё как в старые добрые времена: 2 танцпола с техно и хаус музыкой. Лучшие диггеры. Центр Ростова. Музыкальный спектр на эту ночь выглядит так: Rabochka dj Отпуск (dot.eat.dot) Maksimovna Roger (Таганрог) Maskina Ym Robots Desonlace Mari Ka Mishka Veronika
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