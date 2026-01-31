Впервые встреча в 2026 году, поводом станет день рождения kitt zenga — начальника работы. 35 лет — юбилей. На протяжении уже 5 лет несется работа на скорости 140 и выше. 35 лет — важный жизненный рубеж: опыт уже есть, но энергии и планов ещё много. Собираются всем коллективом в электроспирте. Темно. Громко. Свободно. Быть собой — обязательно. Rabochka: Maksimovna Kitt Zenga oh_no Nikita Bragin (live) Vardistraction Mishka YM Robots: Bender (krd) Mari Ka Veronika frumgarz Bykadorov 2 танцпола Тату и пирсинг Maskina Фото на плёнку Zaluplenka