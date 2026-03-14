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  1. Ростов-на-Дону
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Так звучит Ростов

Волна, Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту субботу познакомишься с новыми именами и послушаешь, как звучит Ростов. За пультом — выпускники диджей-школы Audio Saturn. Молодые артисты, которые только начинают свой путь, но уже формируют собственное интересное звучание. Хэдлайнер вечера — Артем Дэвин (Vsebe) - электронный музыкант из Астрахани. В своей музыке он сочетает ломаный ритм, элементы электро и техно. Поверх этого звучат русскоязычные цикличные фразы, создавая атмосферу гипноза и напряжения. Резидент лейблов: OneSun Yellow, Samovar. Ростов звучит необычно, можно будет услышать разные поджанры техно музыки на разных скоростях. Будет интересно.

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