Уникальная тренировка, где каждый сможет начать осваивать искусство стойки на руках под руководством опытного тренера. Тебя ждёт: работа над балансом, укрепление мышц и пошаговое обучение технике с учётом вашего уровня подготовки. Стоимость — 200р + время в Ц.