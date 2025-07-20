Стойка на руках
проспект Соколова, 46
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 700₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Уникальная тренировка, где каждый сможет начать осваивать искусство стойки на руках под руководством опытного тренера. Тебя ждёт: работа над балансом, укрепление мышц и пошаговое обучение технике с учётом вашего уровня подготовки. Стоимость — 200р + время в Ц.
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