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  1. Ростов-на-Дону
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Стойка на руках

Циферблат
проспект Соколова, 46

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 700₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Уникальная тренировка, где каждый сможет начать осваивать искусство стойки на руках под руководством опытного тренера. Тебя ждёт: работа над балансом, укрепление мышц и пошаговое обучение технике с учётом вашего уровня подготовки. Стоимость — 200р + время в Ц.

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