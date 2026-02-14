Аттракцион глубочайшей радости, веселья, самых лучших хитов и бурного настроения. В программе ночи, помимо того что будут долбить лучшие песни, делают шоу свадьбу, в перерывах между плясками, самая душевная ведущая «как на тех самых свадьбах» будет устраивать женитьбу и мини конкурсы трешовые разумеется. Так же порадуют прекрасные Вогеры, со своими танцами, которые символизируют свободу красоты и сексуальную энергию. Помимо всего прочего жди ещё сюрпризики. Билеты: 500р. до 8 февраля 600р. до 11 февраля 700р. до 14 февраля 800р. в день тусы