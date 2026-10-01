То самое место, где ты можешь реализовать свой творческий потенциал. Мастер-класс по гончарному делу. Срок изготовления изделий около 4-х недель. Мастер-классы подходят для любого уровня подготовки — как для опытных художников, так и для новичков. ?Для записи — напиши любым удобным тебе способом.