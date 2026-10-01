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Сахарница-тыква

Арт-школа, Буденновский проспект, 93/295

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

То самое место, где ты можешь реализовать свой творческий потенциал. Мастер-класс по гончарному делу. Срок изготовления изделий около 4-х недель. Мастер-классы подходят для любого уровня подготовки — как для опытных художников, так и для новичков. ?Для записи — напиши любым удобным тебе способом.

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