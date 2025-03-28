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Rabota

F3 CLUB, улица Фрунзе, 3

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от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весенняя вечеринка в клубе с приглашённым гостем Rambal Cochet. Первые лучи солнца после зимы, тёплый ветерок, цветущие деревья — весна уверенными шагами идёт в Ростов, как и гость Rambal Cochet из Краснодара идёт в F3 CLUB. Rambal Cochet — псевдоним Константина Исаев aka Volta Cab. В новом проекте Костя идёт по пути становления ранней гипнотической электроники 90-х, прогрессив хауса нулевых, нью эйджа и класического гоа транса со своим неповторимым виденьем новой волны и переосмыслением танцевальной музыки 90-х. Работает с такими лейблами как Junction Forest, Space Lab, Test Of Time и со своим свежеиспечённым импринтом Trash To Treasure. Rabochka: Rambal Cochet (Live)(Krd) Nikita Bragin(Live) Starc Keels YM Robots: Mishka Yana Shatter Bykadorov На плёнку в эту ночь снимает zaluplenka.

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