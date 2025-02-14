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Особенный день в GURU

Большая Садовая улица, 70

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот особенный день ресторан GURU подготовил уникальную атмосферу, наполненную любовью и романтикой. Что тебя ждёт: — в 21:00 исполнение NEODINE своих авторских треков — в 21:00-22:00 Борис Глазунов всё это запечатлеет — в 22:30 игра на скрипке — в 23:00 живой вокал в стиле Афро совместно с DJ Будет и стена-фотозона из цветов. Line Up: NEODINE SIENA SPAIKE_VIOLIN VIVIAS OGAI STRELTSOV ELIIZ DAN ELIA KRTINA Хорошая идея для волшебного вечера с любимым человеком. Обязательно нужно забронировать столик. Бронь по номеру телефона.

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