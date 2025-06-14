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  1. Ростов-на-Дону
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Mixtape by Aquo

Volna. Mixology Bar, Береговая улица, 10

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от 100₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открытый Mixtape – вклад в ритм твоего города с гостями разной величины. Лайн-ап: – Местный сквад в лице AQUO, который сыграет свой первый виниловый сет; – LIVE от ростовского дуэта SIMUR, в состав которого входят Marc Moan и Manjinn; – Warm Up-сет от одного из лучших музыкальных коллекционеров в Ростове-на-Дону – Borodin; – Dj-сет от Batoorin; человек, который объездил площадки от Пхукета и Бали до Хорватии, от фестиваля Epizode во Вьетнаме до New Star Camp в Сочи; – Молодая энергия от Nominall & Ushakov.

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