Операция по спасению советского наследия (преимущественно керамического. В рамках мероприятия представится возможность создать уникальную роспись тарелочки — такую, которая будет радовать твой глаз каждый день. Особенности мастерской: Используют специальные материалы для росписи посуды (пищевые акриловые краски, не требующие обжига, пищевой закрепляющий лак) С такой посуды можно будет есть. То есть, ты создаёшь не просто декоративное изделие для пополнения фамильного сервиза, но и вполне практичную вещь для повседневного использования. Тарелочку можно расписать не одну, главное — чтобы тебе хватило времени. Стоимость участия объясняется дорогостоящими материалами, а также ручной обработкой тарелочек, на которую уходит несколько дней. После мастерской тарелочки остаются в арт-пространстве на сушку, а затем лакируют их в течении трёх дней и бережно запекают для закрепления поверхности. Лакировка — трудоёмкая и долгая работа, а запекание — крайне волнительная и тревожная. Краски, которыми ты будешь расписывать тарелочки, абсолютно безопасны (не содержат тяжёлые металлы, в отличие от обычных акриловых красок). Запись в ТГ