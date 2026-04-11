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ЛКМ — Забери меня
Волна, Береговая улица, 10
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от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Иногда кажется, что мир окончательно сошёл с ума. Поэтому в День космонавтики тебе предлагают простой выход — сменить орбиту хотя бы на одну ночь. ЛКМ открывает космический канал связи. Музыка станет сигналом, а танцпол — точкой отрыва от гравитации. На этот раз на орбите: московские диджеи RIMMA KIM SHUMAKHER BAENSKAYA DOB-S SWAY и ростовчане ATNOT AB.SD
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