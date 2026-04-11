Иногда кажется, что мир окончательно сошёл с ума. Поэтому в День космонавтики тебе предлагают простой выход — сменить орбиту хотя бы на одну ночь. ЛКМ открывает космический канал связи. Музыка станет сигналом, а танцпол — точкой отрыва от гравитации. На этот раз на орбите: московские диджеи RIMMA KIM SHUMAKHER BAENSKAYA DOB-S SWAY и ростовчане ATNOT AB.SD