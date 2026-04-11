ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

ЛКМ — Забери меня

Волна, Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Иногда кажется, что мир окончательно сошёл с ума. Поэтому в День космонавтики тебе предлагают простой выход — сменить орбиту хотя бы на одну ночь. ЛКМ открывает космический канал связи. Музыка станет сигналом, а танцпол — точкой отрыва от гравитации. На этот раз на орбите: московские диджеи RIMMA KIM SHUMAKHER BAENSKAYA DOB-S SWAY и ростовчане ATNOT AB.SD

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста