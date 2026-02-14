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Klan о любви

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от 750₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Зимний рейв. В этот день маскот станет как горгулья — оживший страж, чтобы прикрыть ваши сердца, даже если они каменные. Лайн-ап: FRANLIZ KRUGLOVA VQWT PRIQUP KITT ZENGA ALL IN (мск) Что ждёт: — Как всегда, крупнейший рейв — По жанрам: начнут с трэпа — Без DnB никуда — Привоз из МСК dnb диджея, играющего на топовых площадках — Час перфоманса: хард-техно от создателя rabota.140 — Ленточки: «знакомлюсь» и «не знакомлюсь» — Танцпол и диджейку разделят и привнесут своё, как всегда, ФОТУФО

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