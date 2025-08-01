Тебя ждёт сплав футуристичного звучания в исполнении ISENTIE и яркое выступление представителя столичной клубной сцены KRUSENSTERN. ISENTIE — молодая исполнительница с глубоким эмоциональным вокалом и мощной энергетикой, которая объединяет в своём творчестве элементы дип-хауса, техно и дарк-поп. KRUSENSTERN - харизматичный музыкант и диджей. Сергей является музыкальным редактором лейбла Chuvstvo Ritma Rec и участником вечеринок в клубах Community Moscow, Gazgolder, SuperMetall, TAU, TREFF8, Gestalt, Ketch Up, Котельная.