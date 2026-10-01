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Испанский языковой клуб

Новая Провинция, «Брекфастерия», проспект Маршала Жукова, 35/8

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Каждую пятницу с 14:00 до 15:00 у тебя есть возможность окунуться в культуру и эстетику Испании. Присоединяйся, даже если знаешь всего пару слов, здесь нет ограничений по уровню владения языка) Запись по тел.

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