Ishome — один из самых самобытных голосов российской электронной сцены. Мирабелла Карьянова родом из Находки — прибрежного города на востоке России. Эти образы глубоко вплетены в музыку Ishome: вязкие ритмы, многослойный эмбиент и меланхоличный грув создают уединенную и кинематографичную атмосферу её музыки. С самого начала Мира избегала жанровых ярлыков. Уже в первом EP «Eva» она соединила футуристичный гэрридж, даб-эмбиент и хрупкое минимал-техно, в результат создав собственный звуковой язык. Её дебютный альбом «Confession» стал манифестом этого подхода — и обрел культовый статус как в России, так и за её пределами. Выступления на знаковых мировых площадках от Mutabor до Berghain, фестивальная география от Exit и Stihia до Signal и Outline, эфиры на Boiler Room и NTS, саундтреки к фильмам и инсталляциям — все это лишь часть многослойной траектории Ishome.