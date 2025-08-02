Для тех, кто действительно любит фанк и обожает танцевать. Один из ведущих фанковых диджеев юга России — Владимир Чен (DJ Ченский) раскрасит этот субботний вечер. Специальное барное меню от винтового кафе «На игле». Что такое фанк? Слово фанк— жаргонное, оно означает танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть. Фанк, прежде всего, является танцевальной музыкой, что определяет его музыкальные особенности: предельная синкопированность партий всех инструментов. Фанк нацелен не просто на танцы, а на очень долгие танцы. Музыканты акцентируются не на мелодии или последовательности аккордов, а на груве — это особое «качающее» ощущение, которое создаёт ритм-секция: бас, барабаны и клавишные. В фанке с помощью этих инструментов делают многослойные грувы и развивают их всю песню, благодаря чему создаётся танцевальный ритм. Фанк-музыка избыточна, но в ней, конечно, специально создаётся такой эффект. Партии разных инструментов накладывают слой за слоем, а основной вокал поддерживают многочисленные бэк-вокалы. Фанк-группы часто состояли из 10–12 музыкантов, причём несколько человек могли играть на одинаковых инструментах, чтобы сделать звучание более объёмным. Официально принято считать, что музыкальное направление «фанк» зародилось в середине 60-х годов в США благодаря работе Джеймса Брауна. Немного изменив и утяжелив уже привычный соул, в 1965 году музыкант записал композиции «Funky Drummer» и «Papa’s Got a Brand New Bag», ставшие впоследствии классикой фанка.