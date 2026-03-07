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Про событие
Один из самых востребованных диджеев страны. Музыкальный продюсер, который в своё время изменил формат клубной жизни в России. Его вечеринки — это не жанр, а состояние. Сумасшедший микс хип-хопа, поп-хитов и рока, знакомые треки и неожиданные повороты. Долго, громко и так, как умеют только легенды.
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