ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Фёдор Фомин

Публика, Большая Садовая улица, 116

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Один из самых востребованных диджеев страны. Музыкальный продюсер, который в своё время изменил формат клубной жизни в России. Его вечеринки — это не жанр, а состояние. Сумасшедший микс хип-хопа, поп-хитов и рока, знакомые треки и неожиданные повороты. Долго, громко и так, как умеют только легенды.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста