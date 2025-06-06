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Etc Party Electroclash

улица Станиславского, 85к1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Представь: 2000-е, где панк-бунт столкнулся с электронным безумием, и родился электроклэш — дерзкий, сексуальный, немного грязный, но безумно харизматичный. В этот вечер возродится та самая энергия — синты с налётом гитар, драйвовые биты и атмосфера, где стираются границы между андеграундом и мейнстримом. Звук: Crystal Castles, Sexy Sushi, Lady Gaga, MGMT, Miss Kittin, Ladytron, Vive la Fete etc etc etc… & свежие треки с тем же бешеным настроем. Дресс-код: гламурный бардак — латекс, блёстки, рваные колготки и неоновые акценты. Бар: крафтовое пиво, которое бодрит, как удар Take Me Out Когда: 06.06 в 21:00 Приходи, если помнишь «Move Your Feet» на повторе, веришь, что «Music is the Answer», или просто хочешь оторваться по-старошкольному. Эпоха electroclash возвращается — ты с нами? P.S. No retro, no future — только кайф здесь и сейчас.

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