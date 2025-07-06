На протяжении тысячелетий искусство ищет способы запечатлеть неуловимое. Выставка «Движение. Образ.» Марии Хардиковой и Михаила Иванникова предлагает погрузиться в исследование ускользающего образа человека, пойманного на грани действия и статики. Основу экспозиции составляют живописные полотна и фотопроизведения, которые являются своего рода отпечатками перформансов, созданных художниками с 2020 года. Эти работы фиксируют не столько сюжет, сколько сам момент трансформации человека и попытку запечатлеть в статике неуловимый момент движения. Участники перформансов — обычные люди, совершающие действия в специально организованном пространстве, создавая живое, сиюминутное искусство. Теперь они стали героями картин и фотографий, а их образы — застывшими следами движения и присутствия. Художники исследуют, как живопись и фотография фиксируют и удерживают мимолетность момента времени, отвечая на сложные вопросы. Как тело в движении, эмоция, жест, коллективное состояние превращаются в стабильный, но призрачный образ на плоскости холста или фотоотпечатка? Что остается от живого опыта и личности, когда действие завершено, а его участник становится объектом или частью композиции?