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Duro! Фест

Солнечная, Левобережная улица, 103

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Завершение:

от 800₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Два дня лета, музыки и любви. Большая сцена, открытая площадка, 3 бара, вкусная еда, маркеты, более 20 артистов. Первый день фестиваля будет посвящен акустической музыке, а второй — электронной музыке от лучших диджеев Юга. Лайн-ап на 13 июня: Black smiths AILET THE CHERRIEZZ Рыцари репетитория De Libertas Doggoned ВЗАПЕРТИ Молниеносные Щеглы Saint Lyssa Структура манки мувз Лайн-ап на 14 июня: Bon Matt HQ Marika Manjinn Mishka Pandamoon KUDA Khara CaD Sonny MightyMonk

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