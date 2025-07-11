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Blaash Showcase х 11/07 х Волна

Volna. Mixology Bar, Береговая улица, 10

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от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка от творческого объединения Blaash для всех, кто ценит искусство и музыку. Программа: – PODLESNOV – многогранный артист, объединяющий в своём творчестве режиссуру, актёрское мастерство и музыку; – S.A.Y. – артист и диджей с мощной смесью стилей, включая Techno, Bass, Rave и Electro Punk, Breakbeat; – STUDMIRE – артист, чьи треки ты мог слышать на лейблах СТВОЛ, GESTALT, SVODKA, DAMN, DISCO TEQUA и др., также отметился совместным альбомом с Пашей Техником.

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