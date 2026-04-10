Яблочный Спас под ритмы электронной музыки, с коктейлями и атмосферой большого языческого рейва. Праздник урожая, который издавна символизирует завершение лета. Отличный повод собраться вместе, провести вечер с друзьями и отпраздновать один из самых ярких дней августа. С 19:00 гостей ждёт праздничная программа: мастер-класс по плетению венков и браслетов, а также коктейльный бар, где вместе с бар-менеджером каждый сможет создать коктейль по своему вкусу. С 21:00 «Горыныч» пустится в пляс. Гостей ждут три диджей-сета от хэдлайнеров вечера: Lilova Krasa Rosa Borowsky