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Яблочный Спас

Горыныч, улица Кирова, 50

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от 3000₽ до 60000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Яблочный Спас под ритмы электронной музыки, с коктейлями и атмосферой большого языческого рейва. Праздник урожая, который издавна символизирует завершение лета. Отличный повод собраться вместе, провести вечер с друзьями и отпраздновать один из самых ярких дней августа. С 19:00 гостей ждёт праздничная программа: мастер-класс по плетению венков и браслетов, а также коктейльный бар, где вместе с бар-менеджером каждый сможет создать коктейль по своему вкусу. С 21:00 «Горыныч» пустится в пляс. Гостей ждут три диджей-сета от хэдлайнеров вечера: Lilova Krasa Rosa Borowsky

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