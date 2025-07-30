Вечер игристых вин: лёгких, звонких, с ароматами лета, флирта и «давай поедем в отпуск спонтанно». Что будет: — 5 изысканных игристых вин, от Asti до Cremant de Loire; — Капрезе с персиком, судак с авокадо, куриное филе с лимоном, креветки с манго и пирог с малиной (шеф знал, что ты будешь); — Авторская подача и истории от профи-сомелье; — Смех, девичник и ощущение, что сегодня точно не про работу. Этот вечер для тех, кто знает: игристое и смех — продлевают жизнь, и точно делают её интереснее.