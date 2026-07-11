Кавер-группа, стремящаяся выходить за рамки привычного. Они исполняют хиты всех поколений, объединяют жанры и сочетают, казалось бы, несочетаемое, бросая вызов привычному. Знают подход к каждому зрителю, а значит, никто не заскучает. Для них нет пределов совершенству и они не боятся экспериментировать и создавать новое звучание для полюбившихся всем хитов. Их цель – удивлять, заряжать энергией и драйвом со сцены и дарить незабываемые впечатления!