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Хэллоуин от Без предела

Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Кавер-группа, стремящаяся выходить за рамки привычного. Они исполняют хиты всех поколений, объединяют жанры и сочетают, казалось бы, несочетаемое, бросая вызов привычному. Знают подход к каждому зрителю, а значит, никто не заскучает. Для них нет пределов совершенству и они не боятся экспериментировать и создавать новое звучание для полюбившихся всем хитов. Их цель – удивлять, заряжать энергией и драйвом со сцены и дарить незабываемые впечатления!

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