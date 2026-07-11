Хэллоуин от Без предела
Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Кавер-группа, стремящаяся выходить за рамки привычного. Они исполняют хиты всех поколений, объединяют жанры и сочетают, казалось бы, несочетаемое, бросая вызов привычному. Знают подход к каждому зрителю, а значит, никто не заскучает. Для них нет пределов совершенству и они не боятся экспериментировать и создавать новое звучание для полюбившихся всем хитов. Их цель – удивлять, заряжать энергией и драйвом со сцены и дарить незабываемые впечатления!
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