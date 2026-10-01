Арт-объекты, инсталляции, архивные материалы. Экспозиция посвящена наследию трёх индустриальных районов города: Сибкомбайна, Авиазавода и «Кузбассугля». В 1930-е годы эти соцгорода создавались вокруг крупных промышленных предприятий как автономные поселения, где жильё, школы, клубы и парки проектировались как единое целое. Выставка объединяет два ключевых направления: — Современное искусство Работы 14 молодых художников и исследователей (от 18 до 35 лет), созданные на основе материалов профильной лаборатории. Летом 2026 года авторы получили доступ к закрытым архивам, лекциям и экскурсиям, чтобы переосмыслить идеи и архитектуру эпохи индустриализации в формате арт-объектов и в контексте современной городской среды. — Историко-краеведческий раздел Детальный исследовательский блок, подробно рассказывающий о прошлом и настоящем этих трёх знаковых районов.