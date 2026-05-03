Поход по смешанному лесу, где по пути ты познакомишься с красотами Новосибирской области. Перед твоими глазами предстанут Бердские скалы, которые прекрасны в любое время года. Тут отправятся к двум водопадам: Бучило и Падун. — Бердские скалы или Зверобой Посетишь Бердские скалы — большой участок с отвесными скалами на правобережье реки Бердь. Другое название этого места — Зверобой. Здесь красиво в любое время года, и летом, когда все вокруг пестрит яркими красками, и зимой, когда все вокруг покрыто белоснежным покрывалом, и ты оказываешься словно в сказке, и золотой осенью, когда лес превращается в бесконечный яркий и разноцветный ковёр. — К смотровой площадке по экотропе Лёгкий поход-прогулка от села Новососедово до смотровой площадки по экотропе занимает около 45 минут, и столько же обратно. Внимание! Летом в лесу достаточно много комаров. Обязательно возьми с собой спрей. На смотровой площадке перед тобой открываются потрясающий вид на излучину реки Берди. — Водопады Падун и Бучило После прогулки обедаешь в сельской усадьбе (обед НЕ включен в стоимость, сообщи, пожалуйста, нужен ли он теье) и посещаешь два водопада. • По желанию участников можем пропустить некоторые элементы экскурсии.