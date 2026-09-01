Протяженность маршрута: 8 км. Будешь идти в комфортном темпе, наслаждаясь красотами окружающей природы. Что тебя ждёт: Изылинская пещера — жемчужина для городского жителя. Простой пешеходный маршрут к пещере пролегает по лесной дороге Кусковского урочища, омываемого с трех сторон рекой Иня. На территории урочища найдено и описано множество объектов археологического наследия: поселения, городища, курганы, стоянки древних людей Общая протяженность пещеры около 20 метров. Говорят, что это единственная пещера в НСО, где были обнаружены следы пребывания древнего человека. Заброшенная Киикская ГЭС Атмосферные руины на реке Иня. ГЭС была построена преимущественно женщинами, в 1953 году, для электрификации соседних деревень, но с приходом глобального электричества стала нерентабельный, проработав меньше 20 лет. Теперь это излюбленное место рыбаков, местных жителей и фотографов.