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  1. Нижний Новгород
  2. События

Йога на свежем воздухе

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Позвольте новому дню начаться правильно — с глубокого дыхания, плавных движений и единения с природой. Это будет утренняя практика йоги прямо в сердце парка, где пение птиц станет твоим саундтреком, а первые лучи солнца — источником энергии. В программе: * Знакомство * Немного теории, чтобы понять суть и пользу практики * Мягкая телесная разминка для настройки * Медитация осознанности под голосовое сопровождение * Практика любящей доброты После практики можно заметить такие эффекты: — расслабление — улучшение внимания и концентрации — углубление контакта с телом и окружающим миром — снижение тревожности, напряжения и стресса — раскрытие потенциала и усиление интуиции Ведущая встречи: Яна Попова – практик и преподаватель медитации осознанности, ученица академии Welcome Back Home Игоря Будникова.

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