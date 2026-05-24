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Ярмарка Комиксов «Яр.Ко!»
Центральная библиотека Автозаводского района, Молодёжный проспект, 44Б
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Бесплатно
Возраст 0+
Игры
Фестивали
Про событие
Фестиваль, объединяющий авторов и любителей комиксов. Тебя будет ждать аллея авторов, где можно познакомиться с новыми историями и поддержать творчество их создателей. Организаторы подготовили насыщенную программу: лекции, презентации проектов, а также разнообразные стенды с мастер классами, играми. И, конечно, самое важное — общение: не стесняйся знакомиться, находить единомышленников и заводить новых друзей. Если ты автор комиксов, независимый художник или иллюстратор, если у тебя есть интересный мерч то тебе сюда: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqCoU3cUmAOuXPijqYe2JvwHYTDwY0a1PHNCYZSU-e1gQ8cw/viewform Приём заявок — до 10 мая. Планируется питчинг проектов (https://vk.com/yarmarka_yarko) подать заявку можно в сообщения сообщества, до 10 мая. На мастер-классах все участники ярмарки смогут свободно прокачать свои творческие навыки, обменяться опытом или попробовать себя в новом деле, а за настольными играми — хорошо провести время, пообщаться оффлайн и от души посмеяться. Вход на мероприятие и участие в аллее авторов бесплатное. Больше информации об авторах, мастер-классах и активностях: https://vk.com/yarmarka_yarko
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