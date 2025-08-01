Музейный блокбастер 2025: от традиций, самураев, кимоно и древних гравюр до аниме, манги и робокафе. Масштабное культурное событие, которое приглашает в путешествие по пяти векам японской культуры. Фестиваль соединяет традиции и современность, показывая, как богатое культурное наследие Японии трансформировалось в феномен глобальной поп-культуры. Не упустите шанс вдохновиться невероятной эстетикой культуры Страны восходящего солнца. 13 интерактивных инсталляций, фотозон и технологий, которые сделают посетителей героями популярного аниме. Ты подружишься с ёкаями, героями японских эпосов, и встанешь за штурвал корабля из самого знаменитого японского сериала.