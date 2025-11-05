Выдумано-невыдуманные истории жизни и любви, написанные словами, стихами и красками, создававшиеся годами и частично вошедшие в книгу визуальных стихов «Долюби» издательства Эксмо, собрались сейчас в большой спектакль «Вешки» — яркую мультимедийную художественно-поэтическую программу, бережно и красиво ведущую через сложности Тьмы к радости Света и напоминающую, что все мы капельки одного Океана Любви. Искренние, пронзительные стихи Ольги Кругловой, рождённые в самые значимые моменты жизни, прозвучат в авторском исполнении. Под чарующие звуки мистического ханга в исполнении Юрия Павлова поэзия оживёт и затронет самые сокровенные уголки души.