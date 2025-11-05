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Вешки

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Выдумано-невыдуманные истории жизни и любви, написанные словами, стихами и красками, создававшиеся годами и частично вошедшие в книгу визуальных стихов «Долюби» издательства Эксмо, собрались сейчас в большой спектакль «Вешки» — яркую мультимедийную художественно-поэтическую программу, бережно и красиво ведущую через сложности Тьмы к радости Света и напоминающую, что все мы капельки одного Океана Любви. Искренние, пронзительные стихи Ольги Кругловой, рождённые в самые значимые моменты жизни, прозвучат в авторском исполнении. Под чарующие звуки мистического ханга в исполнении Юрия Павлова поэзия оживёт и затронет самые сокровенные уголки души.

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