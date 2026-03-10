Три года «Найсу». Карнавал в честь этого: наряды, коктейли, торт, танцы. Лайнап: — Spirit of the Sun — Electric Lines — Anastasia Kocha — M. Kupper — Antracid — Максим — Spirit of the sun/Bigben — музыкант с огромным стажем, он стоит у истоков проекта — именно с него начинается музыка в Найс, основной резидент, гуру звука, всех проводов и подключений. — M. Kupper, Максим Купер — локальная звезда, музыкант с огромным опытом, композитор и коллекционер. — Electric lines — бойс бенд, с яркой и энергичной электронной музыкой, группа со страстью к созданию мощных ритмов. — Анастасия Коча — артист, с тонким чувством музыки, создатель ютуб-подкаста «Диджейские штучки» и преподаватель по диджеингу. — Кирилл Покровский, он же Antravid — коллекционер винила, диджей и флейтист. Забронировать стол можно по номеру телефона. Вечеринка костюмированная, тема карнавал, маскарад.